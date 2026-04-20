Prižmić nakon tri tie-breaka prošao prvo kolo kvalifikacija u Madridu!

xRicardoxLarreinax via Guliver

Dino Prižmić svladao je Australca Christophera O'Connella nakon skoro tri i pol sata borbe u prvom kolu kvalifikacija Masters 1000 turnira u Madridu.

Hrvatski je tenisač slavio nakon tri tie-breaka 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 7:6 (7:3).

Prižmić je u prvom setu u tie-breaku spasio dvije set lopte, a zatim u drugom stigao do prvog pravog breaka. Australac je iskoristio i svoju prvu break loptu pri rezultatu 5:4 za Prižmića te osvojio drugi set, a u trećem setu nije bilo break lopti te je Prižmić slavio nakon nove trinaeste igre.

Za glavni turnir će igrati protiv boljeg iz meča Z. Piros i T. Barrios Vera.