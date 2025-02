Pratite na SK: Mektić i Pavić sa svojim partnerima izborili četvrtfinale Dohe

Podijeli :

Nicolò Campo via Guliver Image

Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić sa svojim su partnerima, Novozelanđaninom Michaelom Venusom, odnosno Salvadorcem Marcelom Arevalom, izborili plasman u četvrtfinale parova na ATP turniru u Dohi.

Mektić i Venus su bili bolji od Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza sa 6-4, 6-4, dok su Pavić i Arevalo svladali Britanca Jamiea Murraya i Australca Johna Peersa sa 6-1, 7-5.

Mektić i Venus dominirali su dvobojem protiv Krawietza i Puetza. Tijekom čitavog meča nisu suparnicima dopustili niti jednu “break-loptu”, dok su oni stalno prijetili oduzimanjem servisa. Kod rezultata 1-1 nisu iskoristili dvije “break-lopte”, ali su nakon 3-3 u prvom setu u potpunosti preuzeli kontrolu nad dvobojem osvojivši pet od sljedećih šest igara. Taj niz osigurao im je prvi set te prednost “breaka” u drugom koju su sačuvali do kraja.

Mektić i Venus u četvrtfinalu će igrati protiv Britanaca Joea Salisburyja i Neala Skupskog.

Pavić i Arevalo projurili su prvim setom kojega su dobili sa 6-1 za 23 minute, a mogli su biti i uvjerljiviji jer su Murray i Peers svoj jedini gem dobili nakon što su spasili 0-40. U drugom setu situacija se zakomplicirala kada su Britanac i Australac napravili “break” za prednost 3-1. Odmah potom Pavić i Arevalo su stigli do odlučujućeg poena za “re-break”, ali ga nisu iskoristili. No, što im nije uspjelo tada, jest u sljedeće dvije situacije pa su odlučujućim poenom stigli do “breaka” kojim su smanjili na 3-4, da bi na isti način oduzeli servis suparnicima i kod rezultata 5-5. Potom je Arevalo sigurno sa svojim početnim udarcem okončao dvoboj.

Pavić i Arevalo će u četvrtfinalu za suparnike imati par s još jednim hrvatskim predstavnikom, Ivana Dodiga i Indijca Yukija Bhambrija.