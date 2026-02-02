Pratite na SK: Hrvatska na Dansku u Davis Cupu ide bez Marina Čilića

Podijeli :

AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Susret Hrvatske i Danske u Davis Cupu, koji će se u petak i subotu održati u Varaždinu, proći će bez prvog reketa naše reprezentacije Marina Čilića. To je u ponedjeljak potvrdio i izbornik našeg sastava Ivan Dodig.

„Nažalost Marin u ovom susretu neće biti s nama. Poslije Australian Opena imao je ozljedicu koja ga jena nekoliko dana usporila, pa neće biti na vrijeme spreman za ovaj susret. Stoga smo morali napravitiizmjenu, ulaze mladi momci. Već je najavljen Luka Mikrut, a sada i Matej Dodig. Bit ćemo u jakopomlađenom sastavu u ovom susretu, ali to su momci pred kojima je budućnost u Davis Cupu, koji se moraju polako nametati. Nadam se da će iskoristiti svoju priliku. Takva je situacija, nedostaju nam Borna Ćorić i Marin Čilić, ali moramo se ‘skupiti’. Igramo pred domaćom publikom i nadam se da ćemo izaći kao pobjednici u ovom susretu.“

Koliko Marinov otkaz mijenja odnos snaga, uspoređujući naš s danskim sastavom?

„Znamo da su Marin i Borna niz godina bili nositelji naše reprezentacije, uvijek su bili tu i naši najveći uspjesi su došli s njima. Sigurno nam je ovo malo otežavajuće, ali igramo pred domaćom publikom. Mislim da smo favoriti, da će se momci nametnuti i iskoristiti svoju priliku.“

Mate Pavić i Nikola Mektić tako će u Varaždinu biti najiskusniji igrači našeg sastava, a u pojedinačnim mečevima sada su na raspolaganju Dino Prižmić (20 godina), koji je 121. na pojedinačnoj ATP listi, Luka Mikrut (21), koji je 164. i Matej Dodig (20), koji je 235. igrač svijeta. Marin Čilić je višestruki rekorder naše reprezentacije u Davis Cupu: ima najviše pobjeda (43), najviše pojedinačnih pobjeda (33), najviše odigranih susreta (35) i najviše godina u ovom natjecanju (16).

Bio je, među ostalim, član reprezentacije koja je osvojila naslov 2018. te još dvaput igrala u finalu. Susret Hrvatske i Danske održat će se u petak i subotu u Areni Varaždin, a pobjednik će se plasirati u drugo kolo kvalifikacija, gdje će suparnik biti bolji iz dvoboja Njemačka – Peru.

U odsustvu ozlijeđenogHolgeraRunea prvi reket Danaca je Elmer Møller, 119. na pojedinačnoj rang listi. Prijavljeni su još August Holmgren (193.), Carl Emil Overbeck (506.), Johannes Ingildsen (122. u paru) i Oskar Brostrøm Poulsen (483. u paru).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.