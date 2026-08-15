Pratite na SK: Čilić nastavlja igrati toplo-hladno, poražen od Španjolca u 1. kolu Cincinnatija

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xRicardoxLarreinax via Guliver

Marin Čilić je poražen u 1. kolu ATP Mastersa u Cincinnatiju od Španjolca Daniela Meride Aguillara s 6-3, 1-6, 1-6.

Čilić (ATP-80) je izgubio nakon točno 100 minuta igre protiv 40. igrača svijeta.

Marin je odlično krenuo, dobio prvi set s 6-3, a onda mu se igra potpuno raspala jer je u preostala dva seta dobio svega dva gema. Španjolac je od 1-1 u drugom setu uzeo čak devet gemova zaredom.

Čiliću nije pomoglo ni pet aseva, a imao je svega 50 posto ubačaja prvog servisa.

Bio je ovo njihov drugi međusobni dvoboj, a i prvi, lani u Murciji, dobio je Merida.