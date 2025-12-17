Poznato tko će biti trener Carlosu Alcarazu nakon odlaska Ferrera

Podijeli :

xmpi04x via Guliver

Odlazak Juana Carlosa Ferrera iz tima Carlosa Alcaraza izazvao je pravi potres u teniskom svijetu.

Malo tko je mogao očekivati da će se usred priprema za novu sezonu raspasti tako stabilan i uspješan tandem.

Tajming ove vijesti, kao i činjenica da Alcaraz iza sebe ima fenomenalnu sezonu, upućuju na to da je došlo do određenog nesporazuma izvan terena, no o tome će se više znati u narednim danima.

Ono što je zasad sigurno jest da će Samuel Lopez, dosadašnji drugi trener u timu, preuzeti ulogu glavnog trenera na nadolazećem Australian Openu, koji počinje 18. siječnja.

Što će se događati nakon toga, zna samo najuži krug oko tenisača iz Palmara pokraj Murcije. Ipak, kako doznaje Marca, Lopez bi trebao ostati i tijekom cijele sljedeće sezone.

Samuel Lopez Herrero rođen je 1. veljače 1970. godine. Već s 20 godina pomogao je Antoniju Martínezu Cascalesu u osnivanju akademije Equelite, kasnije preimenovane u Ferrero Academy.

Lopez je dugo bio trener upravo Juana Carlosa Ferrera, a radio je i s Guillermo Garcíjom-Lópezom, Santiagom Venturom i Mariuszom Fyrstenbergom, prije nego što je s Pablom Carreñom Bustom osvojio sedam naslova i stigao do 10. mjesta na svjetskoj ljestvici.

S Carreñom Bustom López se razišao u prosincu 2024. godine, a tada je objavljeno i da će se priključiti Alcarazovu timu.

“Carlos je sazrio i shvatio koliko je važno izražavati emocije. Nakon Monte Carla otvorenije je govorio o pritisku, strahovima i osjećajima – i to mu je jako pomoglo“, govorio je López nedavno o ključnom trenutku prošle sezone.

López poznaje Ferrera još od njegove desete godine, a s Alcarazom se zna još od Carlitosovih ranih tinejdžerskih dana.

