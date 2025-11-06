Poznata su pravila Bitke spolova: Kyrgiosu jedan servis, Sabalenki manji teren

Podijeli :

Nova verzija Bitke spolova zakazana je za 28. prosinca u Dubaiju, a sada su otkrivena i pravila prema kojima će igrati Nick Kyrgios i Aryna Sabalenka.

Za razliku od prve i najpoznatije Bitke spolova, kada su se suočili Billie Jean King, tada najbolja tenisačica svijeta, i Bobby Riggs, 55-godišnji umirovljenik, ovoga puta sudionici će biti znatno ravnopravniji.

Istina je da Kyrgios posljednjih godina vrlo rijetko igra zbog problema sa zglobom ruke, koji je bezuspješno operirao, no on i najbolja tenisačica svijeta pripadaju gotovo istoj generaciji. Australac ima 30 godina, što je samo tri više od Bjeloruskinje.

PRAVILA

Zbog toga su organizatori malo prilagodili pravila prema kojima će se ova egzibicija igrati. Prvo, Kyrgios će imati pravo samo na jedan servis. Drugo, Sabalenkina polovica terena bit će smanjena za devet posto.

Prema pisanju “Punto de Breaka”, razlog za ovu drugu izmjenu leži u znanstvenim studijama koje pokazuju da se žene u prosjeku kreću devet posto sporije od muškaraca.

OBOJE SU SAMOUVJERENI

Već su počele i prve izjave u stilu Muhammada Alija.

“Naravno da me neće pobijediti“, poručio je Kyrgios, uvjeren da ga ni rijetki nastupi zbog ozljede neće spriječiti. Posljednji put zaigrao je u ožujku u Miamiju, gdje je ispao u drugom kolu.

“Zar stvarno netko misli da moram dati 100 posto u tom meču? Dat ću sve od sebe jer predstavljam muškarce. Siguran sam da ću pobijediti 6:2.”

I Sabalenka zrači samopouzdanjem:

“Naravno da sam uvjerena da ću pobijediti. Dat ću sve od sebe da mu pokažem tko je bolji. Jako sam ponosna što ću imati priliku sudjelovati u novoj Bitki spolova. Puno poštujem Nicka i njegov talent, ali spremna sam prikazati svoje najbolje izdanje.”

Inače, ako se netko pita zašto su upravo oni odabrani za ovaj dvoboj, odgovor je jednostavan. I Nick i Aryna klijenti su iste menadžerske agencije, koja je odlučila odabrati baš njih. Zarada ostaje u kući.

Da je netko drugi imao ideju, mogao je organizirati istu stvar s drugim igračima. No, nije.