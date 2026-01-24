Povijest je ispisana: Ovo se dogodilo prvi put u Open eri!

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

U Melbourneu su tenisači ostvarili nešto što se nikada prije nije dogodilo…

Po prvi put u „open“ eri svi sudionici osmine finala nekog Grand Slam turnira u muškoj konkurenciji imaju status nositelja.

Iako su ranije ispali vrlo dobro rangirani igrači poput Felixa Auger-Aliassimea, Andreja Rubljova, Karena Hačanova i Jiříja Lehečke, preostalih 16 imena u ždrijebu imalo je povlašteni status pri ždrijebu.

POVEZANO Uvjerljivi Đoković stigao do 400. Grand Slam pobjede karijere i izborio osminu finala Australian Opena

To se dosad nikada nije dogodilo, što znači da po prvi put u razdoblju koje traje još od 1968. godine nećemo imati bajkovitu priču potpunog autsajdera u drugom tjednu natjecanja.

Za usporedbu, prošle su se godine u Australiji do osmine finala probila trojica igrača izvan prvih 32 mjesta na ATP ljestvici. Bili su to tadašnji kvalifikant Tien, Alex Michelsen i Lorenzo Sonego.

Ostali Grand Slam turniri imali su sjajne autsajderske priče poput Daniela Altmaiera, Alexandera Bublika, Jana-Lennarda Struffa, Arthura Rinderknecha, Jaumea Munara, Kamila Majchrzaka i Nicolása Jarryja.