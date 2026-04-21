Pljušte reakcije na to što je Alcaraz osvojio Laureus: Barem dvojica su to više zaslužila

Time se pridružio elitnom društvu tenisača koji su osvojili ovu nagradu – prije njega to su bili Roger Federer, Novak Djokovic i Rafael Nadal. Federer i Đokovićasu tu nagradu osvajali po pet puta, dok je Nadal bio laureat dvaput.

Od kada se nagrada dodjeljuje, od 2000. godine, više od jednog “Laureusa” imaju još samo Usain Bolt (4), Tiger Woods (2), Michael Schumacher (2) i Lionel Messi (2). Zanimljivo, tenisači su osvojili točno polovicu priznanja – 13 od ukupno 26.

Ipak, ovogodišnja odluka izazvala je brojne reakcije. Na društvenim mrežama i forumima mnogi ljubitelji sporta smatraju da su barem dvojica sportaša imali impresivnije rezultate od Alcaraza.

Najčešće se spominju Armand Duplantis i Tadej Pogačar. Prema mišljenju navijača, nijedan tenisač, pa ni Alcaraz, nije bio blizu dostignućima koja su ostvarili Duplantis i Pogačar.

“Da je izgubio od Duplantisa, razumio bih…”, napisao je jedan korisnik, ističući da nitko drugi ne može stati uz Pogačara.

Pogačar je u tom razdoblju ostvario čak 20 pobjeda, uključujući etapne i ukupne trijumfe, dominantno osvojio Tour de France, postao europski i svjetski prvak u cestovnim utrkama te slavio na tri od pet najvećih klasika – Tour of Flanders, Liège–Bastogne–Liège i Il Lombardia. Sezonu 2026. otvorio je obranom naslova u Flandriji. Iako ga mnogi već sada smatraju jednim od najboljih u povijesti, to mu nije bilo dovoljno za “Laureus”.

Ni Duplantis nije zaostajao. Olimpijski prvak iz Pariza nastavio je nizati uspjehe – postao je svjetski prvak u Tokiju uz novi svjetski rekord od 6,30 metara, što je bio njegov četvrti rekord u jednoj kalendarskoj godini. Uz to je osvojio Dijamantnu ligu i ostvario nevjerojatan niz – 16 nastupa i 16 pobjeda.

Zbog svega toga mnogi su zaključili da su upravo Duplantis i Pogačar imali jače sezone od Alcaraza.

“Pogačar nije samo najveći biciklist, već i najveći sportaš na svijetu. Njegove granice još nisu vidljive”, jedan je od komentara.

“Pogačar, Márquez i Duplantis su u GOAT kategoriji u svojim sportovima, Carlos još nije tamo”, navodi se u drugom.

“Žiri Laureusa ima pristranost prema tenisu… Alcaraz čak nije bio ni najbolji tenisač prošle godine”, stoji u još jednoj reakciji.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.