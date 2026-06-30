VIDEO / Marčinko za SK: Nisam bila koncentrirana u ključnim trenucima meča

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Petra Marčinko je u svom debiju u glavnom ždrijebu Wimbledona upisala poraz od Sofije Kenin, nekadašnje osvajačice Australian Opena. Zagrepčanka je u prvom setu imala servis za set koji nije iskoristila te je na kraju izgubila tu dionicu u tie-breaku. U drugom setu je nadoknadila zaostatak od 3:0 da bi kod 4:4 imala dvije break lopte. Ni to nije iskoristila i ubrzo je izgubila dva gema u nizu za poraz od 7:6(4), 6:4. U izjavi za Sport Klub nakon meča Marčinko je istaknula kako joj je nedostajalo koncentracije u ključnim trenucima. Također je istaknula kako će joj ovo iskustvo pomoći u daljnjoj karijere te da je i to bio jedan od razloga za poraz u ovom susretu.

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