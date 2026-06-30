VIDEO / Serena bez pobjede u povratničkom meču, Wawrinka se u suzama oprostio od Wimbledona

Povratnički nastup 44-godišnje Serene Williams nije završio pobjedom, ali je ponajbolja tenisačica svih vremena dobro namučila 24 godine mlađu Australku Mayu Joint (WTA - 87.) koja je na kraju slavila sa 6:3, 6:7 (6), 6:3 nakon gotovo dva i pol sata igre.
Joint je u prvom setu od 3:3 nanizala tri gema, došla do prvog “breaka” i osvojila prvu dionicu meča. Mlada Australka je vodila 3:1 i 4:3 s “breakom” prednosti u drugom setu, ali je odluka pala u “tie-breaku” u kojem je Serena spasila meč-loptu (5:6) i s tri poena u nizu odvela meč u treći set.
U njemu je legendarna Amerikanka prva došla do “breaka” (2:1), imala je i priliku povesti 3-1, ali tu je slomljen njen otpor.
Joint, koja nije još bila rođena u doba kad je Serena Williams osvojila prvih sedam od 23 Grand Slam naslova i već imala dva od svojih sedam wimbledonskih trofeja, do kraja meča je izgubila još samo jedan gem te je izborila plasman u drugo kolo.
No, to nije kraj puta za Serenu Williams na ovogodišnjem Wimbledonu, jer ju čeka i nastup u paru sa starijom sestrom Venus, za koji su šesterostruke wimbledonske pobjednice u toj konkurenciji dobile pozivnicu.
Nedugo nakon što je 44-godišnja Serena Williams poražena u svom povratničkom nastupu na Wimbledonu, tri godine mlađi Švicarac Stan Wawrinka odigrao je svoj posljednji meč u All England Clubu, u kojem je poražen od Talijana Mattea Berrettinija sa 6:7 (7), 7:6 (16), 7:6 (7), 7:6 (5).
Tijekom četiri sata i 20 minuta sjajnog dvoboja, obojica su tenisača po jednom izgubila servis u trećem setu i to su bila jedina dva ‘breaka’ u meču. Nakon što je osvojio prvi set, Wawrinka je u ‘tie-breaku’ drugog seta od 34 poena propustio šest set-lopti, a Berrettini je iskoristio svoju šestu i izjednačio na 1-1 u setovima.
Švicarac je imao dvije set-lopte i u trećem setu, ali je i tu ostao bez realizacije. Kad je u četvrtom setu dobio priliku za zaključenje meča, bivši wimbledonski finalist (2021.) je to i iskoristio. Berrettini je poveo sa 6-3 u ‘tie-breaku’ i u pobjedu pretvorio treću meč-loptu.
Wawrinka je u svojoj oproštajnoj sezoni došao do trećeg kola na Australian Openu, a u Roland Garrosu i Wimbledonu je poražen u prvom nastupu. Ostaje mu još oproštaj na US Openu i na nekolicini turnira na kojima će nastupiti do tada. Wimbledon je jedini Grand Slam turnir na kojem nije bio pobjednik, a dvaput je došao do četvrtfinala.
“Nikada nije lako reći zbogom nečemu što toliko voliš”, rekao je fizički iscrpljen i emotivno potreseni Švicarac nakon dvoboja dovršenog pod krovom na terenu 1.
“Ne želim u mirovinu, ali znam da je došlo vrijeme za to.”
Berrettinija u drugom kolu čeka drugačiji izazov – mlada francuska zvijezda u usponu, 22-godišnji Arthur Fils koji u svom taboru ima i dodatnu prednost, Gorana Ivaniševića koji zna kako se u Wimbledonu dolazi do finala i trofeja, kao igrač i kao trener.
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