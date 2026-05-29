Paragvajac frustriran nakon ispadanja s Roland Garrosa: ‘Muškarac je trebao suditi ovakav meč’

Daniel Vallejo smatra da je njegov meč drugog kola Roland Garrosa protiv Moisea Kouamea bio prezahtjevan za sutkinju.
Paragvajac je za poraz od francuskog tinejdžera djelomično okrivio sutkinju Anu Carvalho, ustvrdivši da nije uspjela držati pod kontrolom događanja na terenu.
“Takav meč trebao bi suditi muškarac, jako je teško da žena iznese dvoboj ovakvog intenziteta”, rekao je 71. tenisač svijeta nakon poraza 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (10:8) poslije pet i pol sati igre i super tie-breaka.
Publika je tijekom cijelog susreta glasno bodrila domaćeg igrača, a Vallejo smatra da je sutkinja Carvalho trebala odlučnije reagirati.
“Potreban je velik autoritet kako bi se suprotstavilo publici. Navijači su često prelazili granicu, ali razumijem da su navijali za svog igrača. Bili su vrlo glasni i to mu je pomagalo”, izjavio je Vallejo.
Posebno mu je zasmetalo što je, prema njegovim riječima, Kouame često dobivao dodatno vrijeme za oporavak.
“Ležao je na terenu, odugovlačio između poena, a publika je znala vikati i po minutu bez igre. U meču u kojem fizička priprema igra veliku ulogu, svaki dodatni predah puno znači. Iskreno, ni sutkinji nije bilo lako kontrolirati takvu atmosferu”, dodao je Paragvajac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!