Nova bizarna scena na Roland Garrosu: Saplela se u reklamu i morala predati meč

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Još jedan bizaran incident u Parizu.

Već nekoliko godina u Parizu se govori o reklamama u stražnjim dijelovima terena. Bilo je nekoliko manjih nezgoda, a sada i jedna koja je Turkinju Zeynep Sönmez koštala daljnjeg nastupa.

Prije nekoliko dana Alexander Blockx je izvrnuo skočni zglob na prekrivačima na stražnjem dijelu terena – prvo je prozvao organizatore, pa povukao tu izjavu…

Vidjet ćemo što će reći Sönmez, koja je nakon samo dva gema morala predati meč u parovima.

Baš kao i u Blockxovom slučaju, ni ovdje tužba nije isključena.