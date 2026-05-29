Sociedad neće otkupiti Vatrenog: ‘Odlazim kao šampion’

Maciej Rogowski Ball Raw Images via Guliver

Hrvatski nogometni branič Duje Ćaleta-Car oprostio se u petak od Real Sociedada u kojem je igrao posljednjih godinu dana i osvojio španjolski Kup.

“Hvala ti Real Sociedade na ovom poglavlju. Odlazim kao šampion i nosim sa sobom prekrasna sjećanja, na koja ću zauvijek biti ponosan”, napisao je 29-godišnji stoper na društvenim mrežama gdje je objavio fotografiju na kojoj nasmiješen podiže pehar Kupa kralja.

Ćaleta-Car je prije godinu dana došao iz francuskog Lyona na jednogodišnju posudbu koja istječe 30. lipnja. Real Sociedad, koji je završio na desetom mjestu u španjolskom prvenstvu, nije iskoristio mogućnost otkupa ugovora za četiri milijuna eura. Prije četiri dana je javno zahvalio hrvatskom igraču na predanosti tijekom vremena provedenog u gradu San Sebastianu.

Hrvatski igrač će se tako vratiti u četvrtoplasiranu momčad francuskog prvenstva nakon što je za Baske odigrao 32 utakmice i zabio jedan gol.

“Veliko hvala svim mojim suigračima, trenerima, medicinskom osoblju, navijačima i svima koje sam upoznao ove godine. Želim vam sve najbolje”, poručio je Ćaleta-Car završivši svoju objavu s “Aupa Reale”, lokalnim pokličem koji se može prevesti kao “Ajmo Real Socedade”.

Branič se sada priključuje hrvatskoj reprezentaciji koja se u Rijeci priprema za Svjetsko prvenstvo.

Osasunin napadač Ante Budimir, također usredotočen na pripreme s Hrvatskom, oprostio se u Pamploni od smijenjenog trenera Alessia Liscija.

“Zahvaljujem treneru i njegovom stožeru na trudu i predanosti u pomaganju da napredujemo. Ponosan sam što sam dio ovog tima, ovog kluba. Proživjeli smo mnogo toga zajedno ove sezone… a nogomet je, bez sumnje, uzbudljiv”, napisao je 34-godišnji napadač na Instagramu, nakon sezone u kojoj se momčad u agoniji spašavala ispadanja u zadnjem kolu španjolskog prvenstva.

Zasad je nepoznato tko će biti trener Osasune koja je prije šest dana u madridskom predgrađu Getafe strepila od ispadanja pa sezonu završila na 17. mjestu, jednom iznad zone pada u drugu ligu.

Budimir je sa 17 golova u 37 prvenstvenih utakmica završio kao treći strijelac španjolske lige. Ispred njega su Vedat Muriqi iz Mallorce s 23 i Kylian Mbappe iz Real Madrida s 25 golova.

Budimir, kojem ugovor s Osasunom istječe za godinu dana, u Rijeci bi trebao nastupiti za Hrvatsku protiv Belgije 2. lipnja.

Hrvatska će zatim odigrati i pripremnu utakmicu sa Slovenijom u Varaždinu.

Nakon toga će krenuti u SAD gdje će 17. lipnja igrati s Engleskom na Svjetskom prvenstvu. U skupini su još Panama i Gana.