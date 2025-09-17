Održan ždrijeb četvrtfinala Davis Cupa, evo s kim se sastaju branitelji naslova

Branitelji naslova Italija igrat će protiv Austrije u studenom u četvrtfinalu Davis Cupa, dok se Njemačka, drugi nositelji, susreće s Argentinom, odlučio je ždrijeb održan u srijedu u Bologni.
Trećenositelji Francuska sastaju se s Belgijom, a Španjolska s Češkom u drugom četvrtfinalu.
Pobjednici prva dva četvrtfinala i zadnja dva igrat će se u polufinalu.
Završnica Davis Cupa održava se tjedan dana odmah nakon ATP finala, od 18. do 23. studenog. u Bologni.
