Održan ždrijeb četvrtfinala Davis Cupa, evo s kim se sastaju branitelji naslova

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Image

Branitelji naslova Italija igrat će protiv Austrije u studenom u četvrtfinalu Davis Cupa, dok se Njemačka, drugi nositelji, susreće s Argentinom, odlučio je ždrijeb održan u srijedu u Bologni.

Trećenositelji Francuska sastaju se s Belgijom, a Španjolska s Češkom u drugom četvrtfinalu.

Pobjednici prva dva četvrtfinala i zadnja dva igrat će se u polufinalu.

Završnica Davis Cupa održava se tjedan dana odmah nakon ATP finala, od 18. do 23. studenog. u Bologni.

