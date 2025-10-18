‘Novak to namjerno stavlja u drugi plan, ali to sada skupo plaća’

Podijeli :

Iako Novak Đoković i dalje drži mjesto u samom vrhu ATP Toura te je već osigurao nastup na Završnom turniru u Torinu, sve češće se postavljaju pitanja o njegovoj fizičkoj spremi i dugoročnim izgledima karijere.

Naporan turnir u Šangaju, praćen lošim vremenskim uvjetima i problemima s ozljedama, dodatno je otvorio raspravu o tome koliko dugo će srpski tenisač uspijevati igrati na najvišoj razini.

Ozljede postaju učestalije, a tijelo polako pokazuje znakove istrošenosti. Bivši tenisač i sadašnji stručni komentator Robbie Koenig smatra da Đoković mora prilagoditi svoj trenažni proces ako želi produžiti karijeru.

“To ponavljam već cijelu sezonu, još od Australian Opena. Imam osjećaj da je Novak sada više fokusiran na očuvanje zdravlja i izbjegavanje ozljeda nego na kardio pripreme. Namjerno ih možda stavlja u drugi plan kako bi očuvao tijelo, no to sada plaća”, izjavio je Koenig.

Južnoafrikanac je dodatno pojasnio:

“Fizički više ne izgleda kao nekad. Primjećujem da teško diše već nakon nekoliko gemova u prvom setu. To mi sugerira da više ne trenira kardio s istim intenzitetom kao ranije. Po meni, to je ključno. Novak i dalje igra tenis bolje od svih, ne mora udarati kao mlađi, ali mora ostati u vrhunskoj fizičkoj formi.”

Unatoč svemu, Đoković ostaje potpuno posvećen tenisu. Svjestan je dolaska mlađih rivala poput Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera, no i dalje vjeruje u vlastite sposobnosti te nastavlja s ciljem da osvoji svoj 25. Grand Slam naslov na predstojećem Australian Openu.