Osijek je službeno predstavio novog sportskog direktora

NK Osijek

Osijek ima novog sportskog direktora kluba.

Osijek je predstavio novog sportskog direktora. Riječ je o Kennethu Zandvlietu, 52-godišnjem Nizozemcu. Predstavljen je video na službenim klupskim kanalima, a uprava kluba mu je poželjela sreću u radu.

Zandvliet je svoju nogometnu priču započeo još 2005. godine u Go Ahead Eaglesima, gdje je proveo više od deset godina radeći kao trener u omladinskoj školi, ali i u skautskoj službi. Potom je tražio talente za Twente, nakon čega je uslijedio i petogodišnji angažman za londonski Chelsea. Na Opus Arenu stiže iz Heerenveena, gdje je obnašao funkciju šefa skautske službe.

Nizozemski stručnjak slobodan je postao nakon što je Heerenveen donio odluku o raspuštanju kompletnog skautskog odjela.