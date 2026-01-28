Ništa od polufinala Australian Opena za Pavića i Arevala

Hrvatski tenisač Mate Pavić nije uspio sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izboriti polufinale prvog ovogodišnjeg "grand slam" turnira Australian Opena u Melbourneu, bolji od njih u četvrtfinalu bili su Britanac Luke Johnson i Poljak Jan Zielinski sa 7:6 (5), 6:2.
U prvom setu Pavić i Arevalo uspjeli su nadoknaditi rano izgubljeni gem na vlastitom servisu samo da bi tu dionicu igre izgubili u “tie-breaku”, da bi u drugom setu opet rano izgubili servis kojega više nisu uspjeli vratiti. Štoviše, kod 2;5 su još jednom pokleknuli na svom početnom udarcu.
Pavić i Arevalo tako nisu uspjeli napraviti korak dalje u odnosu na prošlu godinu kada su također ispali u četvrtfinalu Australian Opena.
