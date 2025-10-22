Ništa od NextGen spektakla u Baselu: Čeh predao meč bez borbe

Podijeli :

AP Photo/Charles Krupa via Guliver

U drugom kolu ATP 500 turnira u Baselu trebali smo dobiti spektakl između Joaa Fonsece i Jakuba Menšika. Međutim, dva najveća mlada talenta današnjice neće se drugi put u svojoj profesionalnoj karijeri sresti na teniskim terenima.

Razlog za to je predaja Menšika. Čeh je u prvom kolu porazio Henryja Berneta, švicarskog talenta, ali je taj susret ostavio traga na Menšiku. Zbog ozljede noge odlučio je da je predaja meča pametnija odluka te je Fonsecu tako lansirao u prvo ATP 500 četvrtfinale.

Fonseca će tamo igrati protiv pobjednika meča između Denisa Shapovalova i Valentina Royera. U slučaju pobjede u tom meču doći će do rankinga karijere na 38. mjestu.

Menšik će protiv Fonsece imati još barem jednu priliku zaigrati ove sezone. Obojica će se vjerojatno plasirati na NextGen Finalse u Jeddahu. Tamo su se sreli i lani kada je 19-godišnji Brazilac slavio s 3-2 u setovima.

