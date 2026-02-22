Nikola Mektić preokretom na Floridi došao do 33. titule karijere

Podijeli :

U nedjelju je Nikola Mektić sa svojim partnerom Austinom Krajicekom slavio u finalu ATP 250 turnira u Delray Beachu na Floridi. Hrvatsko-američki par slavio je protiv domaće kombinacije sastavljene od Ryana Seggermana i Benjamina Kittayja s 2-1 u setovima (6:7, 6:3, 11:9).

Prvi set otišao je na stranu Kittayja i Seggermana sa 7:6(3), ali nakon toga se iskusniji par probudio. U drugoj dionici igre odjurili su na 3:0, a nakon toga su sačuvali prednost do kraja za 6:3 i odlazak u treći set koji se igra do 10 osvojenih poena.

Ranu prednost i tamo su stekli Mektić i Krajicek koji su poveli s 5:1. Dopustili su potom svojim protivnicima da se vrate od 7:3 do 7:7 te je susret tada ušao u nemirnije vode. Poveli su s 8:7, ali sljedeća dva poena otišla su na stranu domaćeg para što je značilo da su Seggerman i Kittay došli do meč-lopte na servisu Krajiceka.

Uspio je Amerikanac dva puta sjajno odservirati da bi na prvoj meč-lopti za Mektića i Krajiceka Zagrepčanin pogodio svoj karakterističan return za pobjedu 6:7(3), 6:3, 11:9 i osvajanje turnira u Delray Beachu. Ovo je Mektiću 33. naslov u karijeri, prvi nakon kolovoza 2025. godine kada je s Rajeevom Ramom osvojio Masters 1000 turnir u Cincinnatiju.

