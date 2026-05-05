Neočekivan potez Novaka Đokovića: Dogodila se promjena u njegovom timu

Domenico Cippitelli/Image nella via Guliver

Novak Đoković vraća se na teren nakon pauze zbog oporavka od ozljede lakta, a uoči završnice sezone na zemlji dobio je i važno pojačanje u svom timu.

Riječ je o novom fizioterapeutu Carlosu Costi. To je značajna promjena, s obzirom na to da je tu ulogu godinama obavljao Miljan Amanović.

Portugalac nije potpuno nepoznat Đokoviću – njih dvojica su već surađivali tijekom turnira u Indian Wellsu, pa je ovo logičan nastavak i formalizacija suradnje.

Đoković nije prvi teniski klijent Coste. Radio je, među ostalima, i s Anom Ivanović, Tommyjem Haasom, Tomašom Berdychom i Joãoom Sousom, a dugogodišnji je član medicinskog stožera portugalskih reprezentacija u Davis Cupu i Fed Cupu.

Njegova stručnost nadilazi klasičnu fizioterapiju – dodatno se usavršavao u tradicionalnoj kineskoj medicini, strukturnoj osteopatiji te sportskoj medicini i fitnessu, što se uklapa u Đokovićev sveobuhvatan pristup zdravlju i pripremi.

