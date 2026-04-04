Mouratoglou: Ne razumijem kako će tenis preživjeti, ne vidim način za to

Pravila su eksperimentalna, a jedna od najvećih razlika u odnosu na klasični tenis je igranje na vrijeme, četiri puta po osam minuta, tako da nema dugih, višesatnih maratona. Ove godine sudjeluju Grigor Dimitrov, Karen Hačanov, Casper Ruud, Alexander Bublik, Felix Auger-Aliassime, Andrej Rubljov, Holger Rune i Stefanos Tsitsipas.

“Tenis je vrlo popularan sport, ali njegovi gledatelji su većinom stariji. Moja generacija koja je zavoljela ovu igru 70-ih i 80-ih godina… Zato ima sponzora i TV prava. Sve je dobro u ovom segmentu, ali kada ljudi koji sada imaju 20-30 godina dođu u te zrele godine, navijačka baza će znatno pasti. Tenisa više neće biti”, upozorava Francuz.

“Lijepo je čuvati tradiciju, ali moramo misliti i na budućnost. ATP i Grand Slamovi žive u sadašnjem trenutku i rade to odlično, jer je tenis sada vrlo rentabilan, ali nitko ne razmišlja što vrijeme donosi”, dodaje Mouratoglou.

Prema njegovom mišljenju, vrijeme ne donosi ništa dobro ako se ne uvedu promjene:

“Ja zaista ne razumijem kako će tenis preživjeti do 2050. ili 2055. godine, ne vidim način za to. Svaki sport je rentabilan dok ima gledatelja. Ako nema široke navijačke baze, neće biti ni sponzora. Ako su točna istraživanja da ljudi mlađi od 30 godina ne konzumiraju ovakve proizvode, tenis je u opasnosti već sada i u narednih 30 godina. Tenis postoji otprilike od 1900., a njegova pravila se gotovo nisu mijenjala”, ističe Mouratoglou.

“Jedino se mijenjao način brojanja, jer je 1971. uveden tie-break u svim setovima osim petog, a nedavno je i to promijenjeno. Sada se način konzumiranja potpuno promijenio. Društvene mreže, streaming platforme, videoigre… sve to je promijenilo način života. Mlađi od 30 godina ne prate sadržaje kao ranije. Čak i mlađi igrači kažu da ne gledaju cijele mečeve jer su predugački, nego samo najvažnije dijelove. Jednostavno, teniski proizvod više nije adekvatan. Možda jest za mene i moju generaciju, ali za mlade nije.”