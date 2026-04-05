Vušković: Moj veliki san je biti s bratom na terenu, u Hamburgu ili jednog dana u Splitu

Luka Vušković ponovno je upitan o svojoj budućnosti nakon tekuće sezone u Hamburgu.
HSV i Augsburg podijelili su bodove (1:1) u Bundesligi, a hrvatski reprezentativac imao je jedan nepromišljen potez.
Frustriran konačnim rezultatom, ali očito još više sudačkim odlukama, Vušković je loptom pogodio pomoćnog suca. Po završetku susreta, nakon što su domaćini u završnici smatrali da im je trebao biti dosuđen kazneni udarac, Vušković je u bijesu šakom napucao loptu i ona je pogodila pomoćnog suca.
Glavni sudac Deniz Aytekin nije pokazao nikakav karton hrvatskom stoperu, a tek nam ostaje vidjeti hoće li Vušković naknadno dobiti kaznu za taj nepromišljen potez.
Vušković je upitan o svojoj budućnosti s Tottenhamom koji se bori za goli život u Premier ligi:
“Nakon ove sezone ponovno ću biti igrač Tottenhama. Imam ugovor tamo do 2030. godine. Također, moj san je igrati uz brata u Hamburgu. Dao bih sve za to. Tottenham to također zna”, jasno je poručio mladi hrvatski branič.
“U nogometu se nikad ne zna. Može se dogoditi sljedeće godine ili za deset godina. Ne želim ništa obećavati. Ali moj veliki san je biti s njim na terenu – u Hamburgu ili jednog dana u Splitu”, rekao je mladi hrvatski reprezentativac i tako oduševio navijače Hajduka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!