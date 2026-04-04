Tsitsipas opleo po Ivaniševiću: ‘Udario me dok sam ležao na podu, nikad to ne bih očekivao od trenera’

Prošlo je osam mjeseci otkako je Stefanos Tsitsipas prekinuo suradnju s Goranom Ivaniševićem nakon vrlo kratke i neuspješne epizode, no Grk i dalje pamti razloge takvog raspleta.
“Nikada ne bih očekivao da neki trener tako nešto napravi. To je kao da me je netko udario dok sam ležao na podu”, rekao je Tsitsipas u intervjuu za The Times.
Ivanišević je tada, tijekom Wimbledona, za Sport Klub izjavio:
“Šokiran sam, nikada nisam vidio tako loše pripremljenog igrača. S ovakvim koljenom ja sam tri puta spremniji od njega.”
Tsitsipas sada tvrdi da razlog njegove loše pripremljenosti nije bio nedostatak rada:
“Najgora stvar je bila što to što je on rekao nije bila istina. Nisam bio spreman jer sam bio ozlijeđen. Nisam trenirao kako treba”, rekao je Grk.
Finalist Roland Garrosa i Australian Opena dodao je da mu nije bilo jasno što je Ivanišević time htio postići:
“Nisam vidio u čemu je poanta. Ako me želio tako motivirati, to sigurno nije bila prava taktika. Bio sam jako uvrijeđen.”
Nakon razlaza s Ivaniševićem, Tsitsipas je ponovno angažirao svog oca Apostolosa, no rezultatska kriza i dalje traje. Igrač koji se borio za najveće titule i vrh ljestvice sada se pokušava zadržati među prvih 50.
S druge strane, Ivanišević se nedavno priključio stožeru Arthura Filsa, 21-godišnjeg Francuza koji je u međuvremenu napredovao s 40. na 28. mjesto svjetske ljestvice.
