Mlada Čehinja u Abu Dhabiju osvojila svoj prvi WTA naslov u karijeri

Sara Bejlek, mlada 20-godišnja češka tenisačica, osvojila je svoj premijerni WTA trofej ove subote, postala je pobjednica WTA 500 turnira u Abu Dhabiju.

U finalnom susretu je Bejlek, trenutačno 101. tenisačica na svijetu, pobijedila jedanaestu igračicu s WTA ljestvice, 31-godišnju Ruskinju Ekatarinu Aleksandrovu, sa 7:6(5), 6:1.

Prvi set bio je maksimalno dramatičan i odlučen je tek u tie-breaku u kojem je Bejlek okrenula 2-4 u 7-5. Odmah na startu druge dionice Bejlek je napravila break i povela 3-1, a potom je još dva puta oduzela servis suparnici i time potvrdila ukupnu pobjedu.

Aleksandrova je ostala na pet osvojenih WTA turnira tijekom karijere.