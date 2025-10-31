Mikrut proveo više od pet sati na terenu i izborio finale Challengera

Podijeli :

Luka Mikrut je u petak popodne odigrao najduži meč karijere u pojedinačnoj konkurenciji te je izgubio nakon tri sata i 27 minuta u četvrtfinalu ATP Challengera u Monastiru od Alejandra Mora Canasa. Nakon toga je navečer imao i meč parova gdje je igrao sa Srbinom Stefanom Latinovićem. Hrvatsko-srpska kombinacija je s 2-0 u setovima bila bolja od Pedra Vivesa Marcosa i Gilesa Husseyja.

Oba seta su Mikrut i Latinović osvojili u tie-breaku. U prvom setu nije bilo breakova te su potom u tie-breaku sa 7-3 bolji bili Hrvat i Srbin.

U drugom setu je hrvatsko-srpska kombinacija došla do breaka, ali je nije uspjela sačuvati do kraja te se ponovno otišlo u “trinaestu igru”. Tamo su ponovno istim rezultatom, sa 7-3 došli do pobjede 7:6(3), 7:6(3).

Tako su izborili finale gdje ih čekaju Francuzi Corentin Denolly i Max Westphal. Mikrutu će subota donijeti priliku za prvi naslov na tvrdoj podlozi. Od 17 naslova koliko ih ima u svojoj karijeri, svi su došli na zemljanoj podlozi.