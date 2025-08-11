Medvedev nasmijao borbom protiv vrućine pa upisao novi šokantan poraz

Podijeli :

Pakao u Cincinnatiju. Tako bi se mogla opisati vrućina tijekom dnevnog programa drugog kola.

Daniilu Medvedevu je ona najteže pala. Prvak ovog Mastersa iz 2019. čak je stavio glavu u hladnjak pored terena, neki novinari tvrde da je u njega čak i povratio.

Što god bilo, nije mu pomoglo da izbjegne prvo veliko iznenađenje natjecanja. Poražen je od Adama Waltona, 85. na svijetu, sa 6:7 (0:7), 6:4, 6:1.

Tough conditions in Cincinnati. Daniil Medvedev looked to be throwing up earlier before getting broken once again by Adam Walton. Walton serving for the match now at 5-1 in set 3. pic.twitter.com/tTQZ0WcPqX — edgeAI (@edgeAIapp) August 10, 2025

Prije nekoliko dana Rus je pričao o tome koliko je uzbuđen zbog povratka na beton, svoju najbolju podlogu, ali to nije dokazao u Cincinnatiju. Iako je osvojio prvi set, nakon toga je djelovao potpuno izgubljeno. Vrućina ga je slomila, ali to ne bi trebao biti razlog.

Medvedev je prije nekoliko tjedana ispao iz prvih deset, sada je na 13. mjestu, ali nekoliko igrača prijeti do kraja ovog turnira. Njegova karijera je u silaznoj putanji i sam priznaje da ne zna kako izaći.

“Mogu navesti deset razloga zašto je to ovako, ali ne znam koji je pravi”, priznao je u kakvoj se krizi nalazi.