Nekadašnja druga tenisačica svijeta izbacila Ružić u drugom kolu Pekinga

xSeanxChandlerx via Guliver

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-80.) poražena je u petak u drugom kolu teniskog WTA turnira u Pekingu, sa 6-3, 7-6 (2) bolja je bila Španjolska Paula Badosa (WTA-18.).

U meču koji je trajao sat i 36 minuta Badosa je servirala sedam aseva, a Ružić ni jedan. Hrvatska je tenisačica realizirala 70 posto poena na prvom servisu, a Španjolka 74. Ružić je četiri puta izgubila svoj servis, a suparnici ga je oduzela dva puta.

U prvom setu Badosa je došla u vodstvo oduzevši servis za 2-1, a onda i za 6-3. U drugom setu hrvatska tenisačica pokazuje bolju igru i odmah na početku oduzima servis Španjolki za vodstvo 1-0. U sljedećem gemu je Badosa došla do prednosti 40-15 i nakon toga imala još dvije prilike za break, ali se Ružić oduprla i povećala vodstvo na 2-0. Prednost je hrvatska tenisačica držala do 4-3, a onda joj je Badosa oduzela servis i izjednačila i nakon toga je dobila i svoj i povela s 5-4.

Nakon toga Ružić dobija svoj servis i opet dolazi do breaka za vodstvo od 6-5, no španjoplska tenisačica odmah vraća svoj servis i izjednačava na 6-6 čime set dolazi u tie breaku u kojem je na kraju i bila bolja.

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled.