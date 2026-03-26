Loš dan za Hrvate u Miamiju: Nakon Pavića ispao i Mektić

Hrvatski tenis neće imati svog predstavnika u polufinalu ATP Masters 1000 turnira parova u Miamiju, nakon Mate Pavića ispao je u četvrtfinalu i Nikola Mektić.

Nizozemac Sander Arends i Australac John-Patrick Smith pobijedili su s 4:6, 6:3, 10:8 Nikolu Mektića i američkog tenisača Austina Krajiceka.

Meč je počeo break gemom Mektića i Krajiceka koji je bio dovoljan za osvajanje prvog seta. U drugoj dionici su dugo vremena oba para čuvala svoje servis gemove, ali pri samom kraju su pokleknuli hrvatski i američki tenisač čime je meč otišao u neizvjesnost tie-breaka trećeg seta.

U njemu su Arends i Smith imali stalnu prednost, a Mektić i Krajicek su se uporno vraćali, no do potpunog preokreta ipak nisu stigli. Arends i Smith su poveli 9:6, a hrvatsko-američka kombinacija je potom uspjela tek spasiti dvije meč-lopte, ali i nakon svega ipak potpisati poraz.

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora ranije su ovog četvrtka ostali bez polufinala. Od petih nositelja Pavića i Arevala bolji su sa 6:3, 6:4 bili četvrti nositelji, Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten.

