Kyrgios se nakon ‘čudesnog tretmana’ nada zaigrati na Australian Openu

Australski tenisač Nick Kyrgios je u četvrtak izjavio da se stanje njegovog ozlijeđenog lijevog koljena naglo poboljšalo te da se može nadati "čudu" da će zaigrati na Australian Openu (18. siječnja - 1. veljače).
Tridesetogodišnji Australac odigrao je samo šest pojedinačnih mečeva (s jednom pobjedom i pet poraza) u posljednje tri sezone zbog operacija zapešća i koljena.
“Tijekom posljednjeg mjeseca ne znam što se dogodilo. Sinoć sam bio kod svog terapeuta za masažu i fizioterapeuta i nešto se stvarno promijenilo u mom koljenu”, rekao je finalist Wimbledona iz 2022.
“Nije oteklo i nisam imao nikakvih bolova nakon tretmana. Ne znam mogu li to nazvati čudom, ali moje koljeno se osjeća kao da je pomlađeno nekoliko godina”, rekao je, ne mogavši objasniti ovo naglo poboljšanje nakon mjeseci bolne rehabilitacije.
“Ne želim to ukleti, ali nešto je nestalo u tom koljenu, što mi je omogućilo da spojim tri ili četiri dana treninga, sat i pol do dva sata na terenu i da se dobro oporavim”, nastavio je.
Najbolji ranking u karijeri Kyrgiosu je bilo 13. mjesto na ATP ljestvici, ali je od tada pao na 652. mjesto zbog duljeg razdoblja neaktivnosti. Njegov posljednji meč bio je poraz u drugom kolu u Miamiju u ožujku.
Uskoro, 28. prosinca, trebao bi igrati protiv prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Arine Sabaljenke u egzibicijskom meču u Dubaiju, nazvanom ‘Borba spolova’.
