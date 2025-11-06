Kyrgios se nakon ‘čudesnog tretmana’ nada zaigrati na Australian Openu

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Australski tenisač Nick Kyrgios je u četvrtak izjavio da se stanje njegovog ozlijeđenog lijevog koljena naglo poboljšalo te da se može nadati "čudu" da će zaigrati na Australian Openu (18. siječnja - 1. veljače).

Tridesetogodišnji Australac odigrao je samo šest pojedinačnih mečeva (s jednom pobjedom i pet poraza) u posljednje tri sezone zbog operacija zapešća i koljena.

“Tijekom posljednjeg mjeseca ne znam što se dogodilo. Sinoć sam bio kod svog terapeuta za masažu i fizioterapeuta i nešto se stvarno promijenilo u mom koljenu”, rekao je finalist Wimbledona iz 2022.

“Nije oteklo i nisam imao nikakvih bolova nakon tretmana. Ne znam mogu li to nazvati čudom, ali moje koljeno se osjeća kao da je pomlađeno nekoliko godina”, rekao je, ne mogavši ​​objasniti ovo naglo poboljšanje nakon mjeseci bolne rehabilitacije.

“Ne želim to ukleti, ali nešto je nestalo u tom koljenu, što mi je omogućilo da spojim tri ili četiri dana treninga, sat i pol do dva sata na terenu i da se dobro oporavim”, nastavio je.

Najbolji ranking u karijeri Kyrgiosu je bilo 13. mjesto na ATP ljestvici, ali je od tada pao na 652. mjesto zbog duljeg razdoblja neaktivnosti. Njegov posljednji meč bio je poraz u drugom kolu u Miamiju u ožujku.

Uskoro, 28. prosinca, trebao bi igrati protiv prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Arine Sabaljenke u egzibicijskom meču u Dubaiju, nazvanom ‘Borba spolova’.