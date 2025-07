Kraj Umaga za Dodiga i Serdarušića, propustili su tri meč lopte

Podijeli :

Foto Frane Hrabrov.

Nakon Luke Mikruta i Milija Poljička, bez plasmana u četvrtfinale u konkurenciji parova na umaškom ATP turniru ostali su i Matej Dodig i Nino Serdarušić, koji su u odlučujućem 'tie-breaku' propustili tri meč-lopte protiv četvrtih nositelja Romaina Arneoda i Manuela Guinarda.

Monačko-francuski par je slavio sa 6-2, 4-6, 14-12. Hrvatska kombinacija je dvaput izgubila servis u prvom setu, a u drugom su osvojili sva tri ‘odlučujuća’ poena, dvaput na servisu, a jednom za ‘break’, iskoristivši drugu set-loptu.

Time je meč otišao do odlučujućeg, produženog ‘tie-breaka’, u kojem su Dodig i Serdarušić poveli 4-2, ali su četvrti nositelji osvojili pet od sljedećih šest poena i došli do prednosti 7-5. Hrvatski par je nadoknadio ‘mini-break’ zaostatka i kod 9-8 došao do prve od tri meč-lopte. Dodigov retern je završio nekoliko centimetara izvan granica terena. Matej i Nino su spasili meč-loptu na 9-10, a drugi put došli na korak do pobjede kad su poveli 11-10. No, četvrti nositelji su se izvukli još jednim dobrim servisom.

Treću meč-loptu su Dodig i Serdarušić izborili novim ‘mini-breakom’ za 12-11. Dodigov servis je bio dobar, ali Serdarušićev volej nije bio dovoljno snažan pa su se četvrti nositelji spasili pasingom. Nakon toga su osvojili i sljedeća dva poena za plasman u četvrtfinale.

Prethodno su Mikrut i Poljičak propustili vodstvo 5-2 u odlučujućem ‘tie-breaku’ protiv Amerikanca Goldhoffa i Francuza Jacqa, koji su na kraju pobijedili sa 6-3, 3-6, 10-7.

Od hrvatskih predstavnika u turniru parova ostao je još samo Ivan Dodig koji igra sa Škotom Jamiejem Murrayjem. Treći nositelji će za plasman u četvrtfinale igrati protiv Ekvadoraca Gonzala Escobara i Diega Hidalga.