Jedna od najpopularnijih svjetskih tenisačica objavila da će postati majka

AP Photo/Kin Cheung via Guliver Images

Najbolja afrička tenisačica svih vremena Ons Jabeur ostvaruje jedan od svojih najvećih životnih snova — postat će majka.

Tunižanka je objavila na društvenim mrežama da je trudna, zbog čega će njezin povratak na teren biti odgođen na neodređeno vrijeme.

U 31. godini već je neko vrijeme bila izvan natjecateljskog ritma, a nakon dva izgubljena finala Wimbledona odlučila je privremeno staviti karijeru po strani i posvetiti se obitelji. Jabeur je poručila da je presretna zbog ove nove životne faze.

Jabeur je u ovom trenutku 79. igračica WTA liste, a ove sezone ostvarila je 15 pobjeda i 15 poraza. Posljednji je nastup imala na Wimbledonu gdje je izgubila u prvom kolu. Prije tri godine bila je svjetski broj 2, a u karijeri je do sada osvojila pet turnira i izgubila sva tri Grand Slam finala (Wimbledon 2022. i 2023., US Open 2022.).

Izuzetno je cijenjena na WTA Touru i mnogi je smatraju jednom od najomiljenijih tenisačica svijeta.