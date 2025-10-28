Ivaniševićev sin na Braču upisao četvrtu profesionalnu pobjedu

Podijeli :

xGoranxSebelicx via Guliver

Mladi Emanuel Ivanišević, sin legendarnog Gorana, ovaj tjedan nastupa na ITF 15k turniru u Bolu na Braču. U prvom kolu je igrao protiv Denisa Constantina Spiridona. Pet godina starijeg Talijana porazio je s 2-0 u setovima.

Prvi set pripao je 18-godišnjem Hrvatu sa 6:2 da bi u drugom poveo 2:1 s breakom. Ipak, sljedeća tri gema gubi i Spiridon se vraća u meč. Nakon toga Talijan radi novi break te dolazi do 5:3 i servisa za set. Tada Ivanišević radi break za 5:4, a potom i izjednačuje na 5:5.

Iako je imao priliku napraviti novi break, morao se zadovoljiti time što je izborio tie-break. Tamo je bio bolji sa 7-0 te je tako sa 6:2, 7:6(0) upisao svoju četvrtu profesionalnu pobjedu.

Za svoju petu će se boriti protiv srpskog tenisača Dušana Obradovića.

Mladi Ivanišević je inače najavio odlazak na koledž u Sjedinjenim Američkim Državama, ali još nije poznato za koji se odlučio.