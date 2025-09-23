Ivanišević se oprostio od Pilića: Bez vas ne bih napravio stvari koje sam napravio

Podijeli :

Bongarts/Getty Images

Nikola Pilić, velikan hrvatskog i svjetskog tenisa te legendarni izbornik Davis Cup reprezentacije, preminuo je u 87. godini života u Rijeci. Hrvatsku je 2005. vodio do najvećeg uspjeha - osvajanja Davis Cupa

U Pilićevoj priznatoj akademiji trenirali su brojni vrhunski igrači, među kojima su spomenuti Ivanišević, ali i Novak Đoković, koji je nerijetko isticao Pilića kao jednog od ključnih ljudi u svom razvoju. Pilić je vodio Ivaniševića i ostale hrvatske tenisače prilikom osvajanja Davis Cupa 2005. godine.

U velikoj trenerskoj karijeri surađivao je s brojnim teniskim velikanima, uključujući i Gorana Ivaniševića. Iako je u najvećem trenutku svoje karijere Goranov trener bio Mario Tudor, Nikola Pilić je za vrijeme velikog pothvata stalo sjedio uz Goranovog oca Srđana. Ivanišević se oglasio na Instagramu posvetom Piliću, svom bivšem treneru:

“Prošli smo puno toga skupa, smijali se i plakali skupa, malo i svađali, ali znam da bez vas nikad ne bih napravio stvari koje sam napravio. Počivajte u miru.”