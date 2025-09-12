Hrvatska na rubu ispadanja, a izbornik poručio: ‘Dobro je što igramo pred domaćom publikom’

Podijeli :

MarinxFranov CROPIX via Guliver

Hrvatska reprezentacija više nema pravo na poraz i u subotu će morati osvojiti sva tri boda kako bi svladala Francusku i plasirala se na završnicu Davis Cupa s obzirom da prvog dana susreta drugog kola kvalifikacija gosti u osječkom Gradskom vrtu vode 2-0 i treba im još jedan bod za ukupnu pobjedu.

Prvi bod Francuskoj donio je Corentin Moutet, svladavši Dinu Prižmića 6:4, 5:7, 6:1, a potom je Arthur Rinderknech sa 6:2, 6:4 bio bolji od Marina Čilića.

U subotu program počinje u 13 sati dvobojem parova Mate Pavić, Nikola Mektić – Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert, a nakon toga slijede dva pojedinačna okršaja.

“Bio je jako dobar meč, a žao mi je što sam u trećem setu malo fizički pao i olako ga započeo. Ovakav igrač kao što je Moutet to iskoristi. Meni je to dobro iskustvo za budućnost i nadam se da ću u ovakvim mečevima pobjeđivati”, rekao je Prižmić, a na pitanje kolika je razlika u odnosu na mečeve koje inače igra na Challengerima dodao je:

“Razlika je svakako. Ovaj igrač ima više iskustva.”

Prižmić je u prvom setu izgubio servis kod 4:4, a u drugom se meč pretvorio u pravi triler. Kod 3:3 je spasio tri “break-lopte”, na 5:4 propustio 0-40 i još dvije prednosti, onda u sljedećem gemu spasio još četiri “break-lopte”, a kod 6:5 najprije propustio 15-40, no iduću šansu pretvorio je u set. Međutim, u trećoj dionici je odmah izgubio servis i više se od toga nije oporavio.

Naš prvi igrač Marin Čilić nije imao nijednu “break-loptu”, a u prvom setu servis je izgubio već u trećem gemu, potom kod 2:4. U drugoj dionici Francuz je napravio “break” na samom početku i prednost zadržao do kraja.

“Rani ‘break’ kojim je Rinderknech napravio prednost, dao mu više slobode u igri. On je servirao fantastično, nisam imao previše prilika iz reterna. Tražio sam svoje šanse do kraja, ali nisam pronašao put do pobjede. On posljednjih nekoliko mjeseci igra na visokoj razini. Ovdje mu je odgovarala podloga za prodorniji servis nego što je moj. Svaka mu čast, odigrao je fantastičan meč, a ja se trebam oporaviti da bi imao bolju šansu ako pobijedimo u parovima”, rekao je Čilić.

Svoje viđenje dao je i izbornik Ivan Dodig.

“Dan nije bio pozitivan. Imali smo suparnike koji su bili ekstra raspoloženi u oba meča. Dino je odigrao odličan meč, više od tri sata maratonski meč. Marin je imao suparnika koji je odigrao na jako visokom nivou, tražio je sve načine, ali nije išlo”, rekao je Dodig koji je na pitanje što se treba dogoditi da se 0-2 preokrene u 3-2, kao što je učinjeno prije devet godina u Portlandu, gdje su protagonisti uz Bornu Ćorića bili baš Dodig i Čilić, dodao je:

“Pozitivno je da igramo pred domaćom publikom. Parovi će biti zahtjevni, ali to je prvi preduvjet da ostanemo konkurentni.”