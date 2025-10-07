Gojo upisao prvu pobjedu u glavnom ždrijebu nakon skoro pola godine, Mikrut nastavio savršeni niz

Podijeli :

Jennix Maul via Guliver

Utorak je bio odličan za Hrvate na Challenger razini. U Francuskoj je pobjedu upisao Borna Gojo protiv domaćeg tenisača Clementa Chidekha dok je Luka Mikrut u Španjolskoj svladao tamošnjeg domaćeg tenisača Alejandra Mora Cañasa. Obojica Hrvata trebala su igrati tri seta kako bi prošli u drugo kolo.

Borna Gojo je nevjerojatno dobro počeo meč protiv Clementa Chidekha. Prvi set je osvojio sa 6:0 da bi u drugom poveo s 3:0 kada je imao i dvije break lopte. Međutim, tada se nešto promijenilo u njegovoj igri i na kraju Francuz osvaja set sa 6:4.

Treći set ponudio je sigurne igre na početnom udarcu kod obojice pa do 6:5 za Splićanina nismo vidjeli nijednu break priliku. Tada ipak Gojo stiže do dvije vezane break lopte, koje su ujedno bile i meč-lopte, te koristi prvu za pobjedu 6:0, 4:6, 7:5 i prvo slavlje u glavnom ždrijebu nekog turnira još nakon 2. svibnja kada je u Aix-en-Provenceu bio bolji od Valentina Vacherota.

U Roanneu je drugo kolo izborio i Matej Dodig koji je još u ponedjeljak porazio Amerikanca Christophera Eubanksa s 2-0 u setovima.

Luka Mikrut je nakon osvajanja Brage ostao na Pirinejskom poluotoku, ali je promijenio državu. Otišao je u Valenciju gdje mu je protivnik bio znanac iz Portugala Alejandro Moro Cañas. Španjolca je prošli tjedan porazio s 2-1 u setovima i to nakon gubitka prvog seta.

Ista situacija dogodila se i u Bragi. Španjolac je osvojio prvi set, a u drugom je imao i break. Međutim, Splićanin je to preokrenuo te je na kraju slavio s 4:6, 6:2, 6:3 i tako je upisao svoju šestu pobjedu u nizu.