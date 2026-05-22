Slovenci: Soudani i Andrijašević će igrati skupa u Zagrebu

Igor Kupljenik SPP via Guliver

Nekadašnji igrač Dinama Hilal Soudani će nakon tri godine napustiti Maribor, a već je poznat i njegov novi klub.

Alžirac je za Mariborodigrao 95 utakmica, pritom postigao 36 golova i upisao još 8 asistencija. Utakmica protiv NK Aluminij, ako naravno bude nastupio, bit će njegova posljednja u ljubičastom dresu.

Kako je Soudani otkrio nakon poraza u Murskoj Soboti, nakon tri godine oprostit će se od Maribora. Ugovor sa Štajercima mu istječe, a slovenski portal Ekipa24 doznaje da iskusni 38-godišnji Alžirac već ima novi klub.

Navodno je već otprilike mjesec dana dogovorio uvjete s hrvatskim trećeligašem Kustošijom, koji će sljedeće sezone igrati u drugoj ligi. Soudani planira živjeti u Zagrebu, a ujedno će igrati u klubu u kojem je glavna figura poznati nogometni agent Andy Bara.

On u Kustošiju dovodi iznimno talentirane mlade nogometaše iz svoje agencije, a u klubu su odlučili da su im za igranje u drugoj hrvatskoj ligi potrebni i neki iskusni nogometaši.

Prema njihovim informacijama, za taj klub, za koji igra i jedan od najvećih talenata svijeta, 17-godišnji Brazilac Belinho, potpisat će i iskusni hrvatski napadač Franko Andrijašević, koji će za mjesec dana navršiti 35 godina i koji je posljednjih mjeseci nosio dres hrvatskog drugoligaša Orijenta.