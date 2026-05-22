Sancheza naljutilo jedno pitanje: ‘Vrlo ste nepravedni prema rezultatima koje smo ostvarili…’

Nogometaši Rijeke u subotu od 16 sati na stadionu HNK Rijeka dočekuju HNK Goricu u 36. kolu HNL-a.

Riječani će tražiti pobjedu kojom bi prvenstvo završili na trećem mjestu iako će im za to trebati kiks Varaždina. Utakmicu je najavio trener Rijeke Victor Sanchez.

“Posljednja utakmica u sezoni, idemo pokušati uživati u njoj. Bilo je teško, iza nas je naporan put. Puno utakmica, visoki zahtjevi. Sami smo sebi nametnuli najveći mogući pritisak kako bismo ostvarili sve ciljeve. Neću ponovno raditi rezime jer je to gotova priča. Mislim da smo doista, doista sretni što smo ispunili sve naše ciljeve. Što se tiče ove utakmice, moje je mišljenje da će sigurno biti jako teška. Razlog su ova duga sezona, velika opterećenja i brojni problemi s kojima se igrači susreću kada se primaknu posljednji dani sezone. Imamo mnogo igrača s dosta problema. Vidjet ćemo kako ćemo to riješiti prilikom sastavljanja početnog sastava i kako ćemo privesti utakmicu kraju.

Također, nismo mogli u ovom trenutku računati na igrače iz juniorske momčadi jer oni danas igraju vrlo važnu utakmicu protiv Dinama. Nismo im htjeli smanjivati natjecateljski kapacitet povlačenjem igrača s nama za ovu utakmicu. Sigurno će neki od njih sutra biti na klupi, ali moramo paziti i na njihovo zdravlje jer je iznimno naporno ako danas odigraju 90 minuta, a sutra moraju participirati u našoj utakmici. To je i opasno, a kao što znate i što sam ponovio mnogo puta, zdravlje igrača nam je na prvom mjestu. Moram ponoviti, imamo igrače s lakšim ozljedama, igrače kojima istječu ugovori i igrače koji idu na Svjetsko prvenstvo. I to moramo uzeti u obzir.”

Španjolaca su podsjetili na zadnji poraz u Velikoj Gorici od 0-4 i pitanje o eventualnoj motivaciji za uzvrat izazvalo je nešto oštriju reakciju.

“Želite li ukazati na samo jedan rezultat ili želite istaknuti uspješnu sezonu koju smo odradili? Za mene je sutrašnja utakmica prilika za slavlje s našim navijačima jer je ovo bila doista, doista teška i naporna sezona. Navijači to znaju, čak i ako vi sada pokušavate izvlačiti takve detalje, što za mene nema nikakvog smisla. Vrlo ste nepravedni prema rezultatima koje smo ostvarili, vrlo nepravedni s tim pitanjem. Navijači dobro znaju koliko je sezona bila teška kada smo stigli ovdje. Zna se u kakvim je okolnostima momčad bila, a mi smo zaustavili taj slobodan pad. Donijeli smo stabilnost momčadi. I podignuli smo se kako bismo ispunili sve ciljeve koji su se od mene tražili. Dakle, ako želite, ponovit ću. To je ono što ja želim istaknuti, a navijači to znaju. Jako sam im zahvalan jer mi pružaju veliku podršku već jako dugo, a ne tek posljednjih dana. Jer nisam od jučer u ovome. Imam 50 godina i više od 30 godina iskustva u nogometnoj industriji. Imam sve informacije, a niste mogli primijetiti nikakvu promjenu u mom karakteru ili mom stavu, svakoga dana ovdje, i znam sve.

Dakle, sutra je vrijeme za slavlje s našim navijačima. To je moje mišljenje. Vrijeme je za oproštaj od velikih igrača kojima istječu ugovori, a koji su bili vrlo važni igrači u povijesti kluba. Oni su podizali trofeje, poput prošle sezone. Za mene je izuzetno važno imati eleganciju i oprostiti se od igrača koji to zaslužuju jer su odradili jako dobar posao. To mi je na umu. Također, za te igrače koji su bili vrlo važni, sutra je posljednja utakmica i prilika da im se omogući oproštaj, da se stvori prilika da se dostojno oproste od navijača.”