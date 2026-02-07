Gledajte na SK: Auger-Aliassime i 37-godišnji Francuz izborili finale Montpelliera

Podijeli :

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) via Guliver Image

U finalu dvoranskog ATP 250 turnira u francuskom Montpellieru igrat će prvi nositelj, Kanađanin Felix Auger Aliassime i domaći tenisač Adrian Mannarino.

Auger-Aliassime je pobijedio francuskog kvalifikanta Titouana Drogueta sa 6:4, 6:7(5), 6:1, dok je također nakon tri seta i preokreta iskusni 37-godišnji Francuz Mannarino bio bolji od petnaest godina mlađeg Amerikanca Martina Damma Juniora sa 1:6, 6:3, 6:4.

U nedjelju će Auger-Aliassime tražiti put do devete ATP krune u karijeri, a ujedno će pokušati obraniti naslov u Montpellieru od prošle godine. Mannarino je dosad u karijeri osvojio pet ATP titula, a čak je tri puta bio pobjednik na turnirima tijekom 2023. godine, što su mu posljednji trofeji.

