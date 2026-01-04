Fritz u velikim problemima na samom startu sezone, muči se i Fonseca

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Nova sezona tek što je započela, a problemi s ozljedama već su tu – João Fonseca povukao se s turnira u Brisbaneu, dok se Taylor Fritz muči na United Cupu.

Nakon poraza od Sebastiana Báeza, Fritz je direktoru turnira rekao da se bori s „prilično ozbiljnim tendinitisom“. Na konferenciji za medije potom je dodao kako je veći dio priprema proveo pokušavajući držati problem pod kontrolom.

„Veći dio, praktički cijelu predsezonu, proveo sam na rehabilitaciji koljena, ali za pravi napredak potrebni su mjeseci. Nisam mogao igrati mnogo poena jer sam pazio da se ne forsiram“, rekao je Fritz te dodao:

„Bit će to borba – igrati mečeve i skupljati bodove kako bih se ponovno osjećao ugodno na terenu, a istodobno balansirati sve to i kontrolirati bol u koljenu. Pokušat ću igrati i nastaviti s rehabilitacijom dok putujem, no ako to u sljedećih nekoliko mjeseci ne bude funkcioniralo, morat ću u potpunosti stati i riješiti problem.“

I FONSECA U PROBLEMIMA

S druge strane, stigla je vijest da se Fonseca povukao s turnira u Brisbaneu zbog problema s donjim dijelom leđa.

Brazilac je u Australiji boravio još krajem 2025. godine, a zasad nema dodatnih informacija o prirodi njegove ozljede. Fonseca, trenutačno 24. tenisač svijeta, trebao bi nastupiti u Adelaideu od 12. siječnja.

