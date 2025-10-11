Francuski junak iz Šangaja: ‘O ovome nitko u obitelji nije mogao ni sanjati’

Podijeli :

(AP Photo/Andy Wong)

Tenisači Valentin Vacherot i Arthur Rinderknech, bratići koji će u nedjelju igrati najveći meč u svojim karijerama boreći se jedan protiv drugoga u finalu ATP Masters 1000 turnira u Šangaju, dokaz su da život ponekad doista može biti poput bajke.

Vacherot je jedva ušao u kvalifikacijski turnir, tek kao zamjena, a onda je u nevjerojatnom nizu prvo prošao dva kola kvalifikacija te u glavnom turniru svladao Lasla Đerea, Aleksandera Bublika, Tomaša Machača, Tallona Griekspoora, Holgera Runea i Novaka Đokovića na putu do finala. Pritom je porušio sve rekorde na ATP Touru kao tenisač koji predstavlja Monako.

Naravno, najimpresivnija od svih je pobjeda ostvarena u subotu protiv najtrofejnijeg tenisača svih vremena. Iako je ostao bez još jednog finala i rekorda, 38-godišnji Novak Đoković je mogao samo čestitati suparniku.

“Želim čestitati Valentinu na plasmanu u finale Mastersa. Krenuo je iz kvalifikacija, to je zadivljujuća priča. Njegov pristup je bio vrlo dobar, a njegova igra sjajna. Za sve je on zaslužan. Želim mu sve najbolje u finalu, bolji je igrač danas pobijedio”, priznao je rekorder po broju naslova (4) i pojedinačnih pobjeda (43) u Šangaju.

“Ovo je ludo. Bilo je to sat i 40 minuta čistog uživanja, iako nije mnogo ljudi željelo da ja budem taj koji će ići dalje”, izjavio je 26-godišnji reprezentativac Monaka na terenu nakon najveće pobjede u karijeri koja mu je donijela novčanu zaradu jednaku onoj koju je imao u karijeri do ovog turnira, a u nedjelju je još može gotovo udvostručiti.

“Večeras ću vjerojatno uživati u ovoj pobjedi, a sutra ću razmišljati o finalu”, dodao je Vacherot koji je ostao u loži središnjeg stadiona u teniskom centru Qi Zhong i za vrijeme drugog polufinala navijajući za svog bratića Arthura Rinderknecha i bio je prvi koji se spustio do terena i čestitao mu na ulasku u finale.

Francuski reprezentativac je izgubio prvi set dvoboja protiv Danjila Medvjedeva, posljednjeg ruskog osvajača pojedinačnog Grand Slam trofeja i bivšeg pobjednika šangajskog Mastersa (2019.), ali ga to nije pokolebalo. U teškim trenucima meča, kad je spašavao ‘break-lopte’ i čekao svoju priliku, imao je samo jednu misao:

“Možda i izgubim, ali ću se boriti kao lud.”

“Izmorit ću ga za finale i tako ću pomoći Valentinu da u meč uđe malo odmorniji”, dodao je Rinderknech.

No, ne samo što je izmorio, nego je i pobijedio sjajnog ruskog tenisača te upotpunio ovu obiteljsku bajku.

“Ne, ovog nije bilo ni u najboljim snovima. O ovome nismo mogli sanjati, tako da ne mogu reći da se radi o ispunjenju snova, jer nitko u našoj obitelji nije mogao imati takav san. To je san koji se pojavio niotkuda. Mislim da smo počeli vjerovati u njega kad smo došli do četvrtfinala”, rekao je Rinderknech i dodao:

“Sad smo ovdje, izborili smo se kroz mnoge mečeve i nekako smo nas dvojica ti koji smo ostali do kraja. To je doista nevjerojatno.”

Bratići su se u profesionalnoj karijeri susreli samo jednom, prije sedam godina u četvrtfinalu ITF Futuresa na Korzici. Igrali su na tvrdoj podlozi i četiri godine stariji Rinderknech je lakoćom pobijedio u dva seta. U nedjelju će ulog biti naslov pobjednika ATP Masters 1000 turnira.

Vacherot je prvi tenisač iz Monaka koji je došao do finala na ATP Touru, Rinderknech je deveti francuski predstavnik u finalu Masters 1000 turnira. Pobijedi li bratića, postat će peti Francuz s Masters naslovom i pridružiti se Guyu Forgetu (Cincinnati 1991. i Pariz 1991.), Cedricu Piolineu (Monte Carlo 2000.), Sebastianu Grosjeanu (Pariz 2001.) i Jo-Wilfiredu Tsongi (Pariz 2008. i Toronto 2014.).

BONUS VIDEO:

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.