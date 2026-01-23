Fett se oglasila oko doping afere: ‘Nikada nisam namjerno uzimala zabranjene supstance’

Podijeli :

Guliver Image

Hrvatska tenisačica Jana Fett bila je pozitivna na doping testu, te je od 22. prosinca suspendirana do završetka istrage, objavio je Hrvatski teniski savez (HTS).

Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA) je na svojoj stranici objavila kako je 29-godišnja hrvatska tenisačica privremeno suspendirana u okviru Programa protiv dopinga u tenisu (TADP).

“Možemo potvrditi da smo obaviješteni o pozitivnom dopinškom nalazu naše reprezentativke Jane Fett, na temelju uzorka izuzetog tijekom nastupa Hrvatske na turniru Billie Jean King Cupa u Varaždinu u studenom prošle godine. U ovom trenutku to je sve što znamo o spornoj situaciji.

Poznavajući Janu kao iznimno fer sportašicu duboko vjerujem da je nedozvoljenu supstancu unijela nenamjerno, a ne s ciljem ostvarivanja sportskog rezultata nauštrb pravila. Bit ćemo u kontaktu s Janom i ITIA-om”, obavio je predsjednik Hrvatskog teniskog saveza Zdravko Marić.

Sad se oglasila i sama Fett na Instagramu.

“Dragi prijatelji, kao što mnogi od vas već znaju, trenutno sam uključena u postupak vezan uz antidoping slučaj te u potpunosti surađujem s nadležnim tijelima. Nikada svjesno niti namjerno nisam uzimala zabranjene supstance i uvijek sam se zalagala za čist i pošten sport. Zajedno sa svojim savjetnicima i ITIA-om radim na dokazivanju svoje nevinosti. Hvala vam svima na razumijevanju i podršci.”