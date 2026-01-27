Ferrero prešao na rad u golfu i priznaje: ‘Teško je kad gledam Alcaraza…’

Podijeli :

REUTERS/Guglielmo Mangiapane via Guliver

Kao grom iz vedra neba u prosincu je stigla vijest da su Juan Carlos Ferrero i Carlos Alcaraz prekinuli suradnju.

Mnogi su se pitali kako će izgledati ako i kada Ferrero krene raditi s nekim drugim, no to se neće dogoditi tijekom 2026. godine.

Razlog? Ferrero se pridružio timu golfera Ángela Ayore.

“Bila mi je potrebna promjena okruženja. Dobio sam ponude s ATP i WTA Toura, ali pojavila se prilika za rad s Ángelom i to je svijet koji poznajem i koji mi se sviđa“, rekao je Ferrero te dodao:

“Mogu mu pomoći na mentalnom planu, a smatram da je to izuzetno važno u ovom sportu. Suradnja će sigurno trajati tijekom cijele 2026. godine. Putovat ću osam do deset tjedana godišnje.“

Ferrero priznaje da mu nije lako gledati bivšeg štićenika u Melbourneu. Alcaraz zasad djeluje suvereno te se u četvrtfinalu sastaje s Alexom de Minaurom.

“Teško je kada gledam Carlosa kako se natječe, a cijeli naš tim sjedi u boksu. To nisu jednostavni osjećaji. Zadovoljan sam načinom na koji igra i činjenicom da još nije izgubio set. Na vrlo je visokoj razini“, zaključio je Ferrero.