Emotivne reakcije Beckera i Ljubičića na smrt Pilića: ‘Hvala ti, naučio si nas životu’

Nižu se reakcije i na vijest o smrti hrvatske i svjetske teniske legende Nikole Pilića, koji je u utorak preminuo u Rijeci u dobi od 86 godina, a emotivne poruke su putem društvenih mreža poslali između ostalih proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević te legendarni Boris Becker.

“Šjor Niko….. Hvala na bezbrojnim savjetima… Hvala što si nam pokazao smjer… Hvala što si bio oslonac… Hvala što si nas naučio životu.”

“Jedan od najboljih trenera na svijetu! RIP Niki”, poručio je legendarni njemački tenisač Boris Becker uz crno-bijelu fotografiju iz dana kad je s Pilićem ispisivao najtrofejnije trenutke njemačke reprezentacije u Davis Cupu.

Tih su se dana prisjetili i iz Njemačkog teniskog saveza, navodeći da je Pilićevim odlaskom, tenis izgubio iznimnu osobu koja je postavljale standarde kao igrač, trener i kapetan.

“Niki Pilić je imao neizbrisiv utjecaj na njemački tenis. Tijekom njegovog mandata, naša Davis Cup momčad je slavila povijesne uspjehe. Znao je kako iz igrača izvući ono najbolje i kako ih pretvoriti u pravu momčad. Njegova ostavština će zauvijek živjeti u njemačkom tenisu.”