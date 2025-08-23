Đoković: ‘Situacija u Srbiji je eskalirala, na rubu smo građanskog rata’

Podijeli :

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver Images

Početkom kolovoza potvrđeno je da će se ATP turnir premjestiti iz Beograda u Atenu, a Novak Đoković je, pred US Open u New Yorku, emotivno komentirao tu odluku. Izjavio je kako im nije bila želja seliti turnir te da su bili prisiljeni na takav potez. Izrazio je nadu da će se turnir jednog dana vratiti u Srbiju.

Naglasio je kako s njihove strane postoji volja i namjera da se događaj ponovno održi u Beogradu te istaknuo da je njegov brat Đorđe, koji vodi turnir, doveden u situaciju u kojoj nije imao izbora. Đoković vjeruje da bi se turnir jednog dana mogao vratiti čak i u višem rangu, budući da beogradska publika voli tenis, a Srbija se u protekla dva desetljeća afirmirala kao teniska sila.

Komentirao je i širu društvenu situaciju u zemlji, rekavši da je stanje teško i da sport mnogima nije prioritet. Osvrnuo se na ozbiljne društvene napetosti, rekavši kako se nada smirivanju situacije, iako trenutačno ne vidi znakove koji bi na to upućivali.

“Stanje u zemlji je takvo da je ljudima sport možda i posljednja stvar na pameti. Puno se toga događa, velika je tranzicija i naroda i države. Bez da ulazim u politiku, nadam se da će se strasti smiriti. Situacija je eskalirala, praktički smo na rubu građanskog rata. Želio bih vjerovati da će se sve smiriti, ali zasad nema naznaka za to”, rekao je Đoković.

O preseljenju turnira u Atenu rekao je kako ih je grčka publika srdačno dočekala te da se raduju organizaciji turnira u OAKA areni. Dodao je da Grci, kao i Srbi, imaju strastvenu sportsku kulturu i da tenis u toj zemlji doživljava uzlet zahvaljujući uspjesima Tsitsipasa i Sakkari.

Turnir u Ateni održat će se od 2. do 8. studenoga. Đoković je posljednji meč odigrao u finalu Wimbledona, a na US Openu će u prvom kolu igrati protiv Learnera Tiena, trenutno 48. igrača svijeta. Meč je zakazan za noć s nedjelje na ponedjeljak u 1 sat po hrvatskom vremenu.

U međuvremenu, predsjednik Aleksandar Vučić obratio se studentima koji već osam mjeseci prosvjeduju protiv njegove vlasti. Pozvao ih je na javnu debatu na svim dostupnim medijima, navodeći kako je spreman razgovarati s nekoliko njihovih izabranih predstavnika. Vučić je rekao da želi dijalog i sukob ideja, a ne nasilja, te da je važno vratiti zemlju na pravi put. Međutim, studenti su burno reagirali i zatražili da predsjednik raspiše izbore.