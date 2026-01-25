Đoković može odmoriti, bez borbe je u četvrtfinalu Australian Opena

Podijeli :

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver

Novak Đoković se već plasirao u četvrtfinale Australian Opena!

Češki tenisač Jakub Menšik povukao se iz ždrijeba zbog pogoršanja ozljede trbušnog mišića.

„Nakon što smo učinili sve što je bilo moguće kako bih pokušao nastaviti dalje, prisiljen sam povući se s Australian Opena zbog ozljede trbušnog mišića koja se pogoršala tijekom posljednjih nekoliko mečeva“, poručio je Menšik na društvenim mrežama te dodao:

„Iako sam jako razočaran, činjenica da sam ovdje prvi put u karijeri stigao do četvrtog kola nešto je što ću pamtiti jako dugo. Osjetio sam snažnu energiju navijača, a atmosfera u Melbourneu bila je zaista iznimna.“