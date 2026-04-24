Carlos Alcaraz propušta Roland Garros!

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Ozljeda ručnog zgloba bila je jača od Carlosa Alcaraza, a to što je otkazao Roland Garros mjesec dana prije početka drugog Grand Slam turnira u godini pokazuje ozbiljnost ozljede.

Alcaraz se ozlijedio u svom prvom meču u Barceloni, u pobjedi nad Ottom Virtanenom.

Španjolac se nakon tog dvoboja povukao iz Barcelone, no isprva se mislilo da je to samo mjera opreza uoči važnih Mastersa i Roland Garrosa. Međutim, ubrzo su se pojavile fotografije na kojima Alcaraz ima ozbiljan zavoj oko ručnog zgloba pa se počelo nagađati da je ozljeda ozbiljnija nego što se u prvi tren mislilo.

Potvrda je stigla brzo: prvo je drugi tenisač svijeta otkazao nastup u Madridu, a sada i Roland Garros.

„Nakon rezultata testova koje smo obavili danas, odlučili smo da je najrazumnije biti oprezan i ne sudjelovati u Rimu i na Roland Garrosu dok ne procijenimo daljnji razvoj situacije i ne odlučimo kada ćemo se vratiti na teren. Ovo je kompliciran trenutak za mene, ali siguran sam da ću iz ovoga izaći jači“, napisao je 22-godišnjak na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Španjolac je trebao braniti naslov u Parizu nakon što je prošle godine porazio Jannika Sinnera s 3:2 u setovima u jednom od najboljih Grand Slam finala u povijesti.