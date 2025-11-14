Italija dodatno oslabljena na završnici Davis Cupa: Nakon Sinnera, otkazao i deveti igrač svijeta

Podijeli :

Talijanska muška teniska reprezentacija bit će dodatno oslabljena na završnici ovogodišnjeg Davis Cupa, koja će se igrati u Bologni sljedećeg tjedna jer je nakon Jannika Sinnera nastup otkazao i Lorenzo Musetti.

Upravo su Sinner i Musetti, trenutačno drugi i deveti igrači svijeta, predvodili Italiju do osvajanja naslova pobjednika najcjenjenijeg momčadskog teniskog natjecanja pretprošle i prošle godine, no Sinner je još prije dva tjedna objavio kako će preskočiti ovogodišnju završnicu, dok je za talijanskog izbornika Filippa Volandrija novi neugodan udarac stigao u petak.

Sinner pobjedom protiv Sheltona nastavio čudesan niz koji traje dvije godine ‘Đoković je do posljednjeg trena imao rezerviran hotel u Torinu, Musetti bi mogao preskočiti Davis Cup’

Musetti se prošloga tjedna iscrpio na turniru u Ateni gdje je stigao do finala u nastojanju da osigura nastup na ATP Finalu koji je upravo u tijeku u Torinu, da bi zatim ovoga tjedna odigrao još tri naporna dvoboja u skupini pa je odlučio ranije okončati sezonu.

Umjesto Musettija u sastav Italije pozvan je 45. igrač svijeta Lorenzo Sonego. Uz njega će još igrati Flavio Cobolli i Matteo Berrettini u singlu te Andrea Vavassori i Simone Bolelli u paru.

Italija će u četvrtfinalu igrati protiv Austrije.

