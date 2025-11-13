‘Đoković je do posljednjeg trena imao rezerviran hotel u Torinu, Musetti bi mogao preskočiti Davis Cup’

Podijeli :

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Iako mnogi sumnjaju u to da Novak Đoković do posljednjeg trenutka subotnjeg finala u Ateni doista nije znao hoće li igrati u Torinu ili otkazati – trener Lorenza Musettija tvrdi da je tako zaista bilo.

Simone Tartarini, trener Lorenza Musettija, otkrio je izvjestitelju „Gazzette dello Sport“ kakva je bila atmosfera u grčkoj prijestolnici:

“Đoković i njegov tim do kraja su imali rezervirane sobe u Torinu. I avionske karte. Nitko nije znao do posljednjeg trenutka hoće li igrati. Pokušavali smo dobiti neku informaciju od njegova tima, ali uzalud. Svi smo se šalili na tu temu.”

Talijanski stručnjak kaže da je najteže bilo u prvih desetak sekundi nakon poraza njegova štićenika u subotnjem finalu – dok nije saznao da je Đoković ipak odlučio preskočiti Masters.

“Bio sam očajan. Lorenzo je zaostajao samo pet poena za Felixom Auger-Aliassimeom i zato je trebao biti rezerva. Ali kada je uslijedilo rukovanje na mreži, shvatio sam da Novak neće ići. Srce mi je ponovno počelo kucati.”