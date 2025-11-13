‘Đoković je do posljednjeg trena imao rezerviran hotel u Torinu, Musetti bi mogao preskočiti Davis Cup’

Iako mnogi sumnjaju u to da Novak Đoković do posljednjeg trenutka subotnjeg finala u Ateni doista nije znao hoće li igrati u Torinu ili otkazati – trener Lorenza Musettija tvrdi da je tako zaista bilo.
Simone Tartarini, trener Lorenza Musettija, otkrio je izvjestitelju „Gazzette dello Sport“ kakva je bila atmosfera u grčkoj prijestolnici:
“Đoković i njegov tim do kraja su imali rezervirane sobe u Torinu. I avionske karte. Nitko nije znao do posljednjeg trenutka hoće li igrati. Pokušavali smo dobiti neku informaciju od njegova tima, ali uzalud. Svi smo se šalili na tu temu.”
Talijanski stručnjak kaže da je najteže bilo u prvih desetak sekundi nakon poraza njegova štićenika u subotnjem finalu – dok nije saznao da je Đoković ipak odlučio preskočiti Masters.
“Bio sam očajan. Lorenzo je zaostajao samo pet poena za Felixom Auger-Aliassimeom i zato je trebao biti rezerva. Ali kada je uslijedilo rukovanje na mreži, shvatio sam da Novak neće ići. Srce mi je ponovno počelo kucati.”
Tartarini se osvrnuo i na kritike da Musetti nije ni zaslužio debitirati na natjecanju osmorice veličanstvenih, već da je imao sreće:
“To su gluposti. Lorenzo je propustio toliko turnira zbog ozljeda. S još nekoliko njih lako bi se plasirao.”
Kaže da postoji realna mogućnost da ni Musetti idućeg tjedna ne zaigra na završnom turniru Davis Cupa u Bologni. Jannik Sinner već je odustao.
„Još nismo odlučili, ali Lorenzo je već osam uzastopnih tjedana na turnirima – Chengdu, Peking, Šangaj, Bruxelles, Beč, Pariz, Atena, sada Torino. Ne možete nijedan preskočiti jer drugi igraju i osvajaju bodove“, objasnio je koliko im je bilo važno plasirati se na Masters.
Musetti večeras igra presudni meč protiv Carlosa Alcaraza. Ako pobijedi, plasirat će se u polufinale. Ako izgubi, bit će eliminiran. Imat će jednu pobjedu, kao i Alex de Minaur i Taylor Fritz, ali slabiji omjer setova. U tom bi slučaju u polufinale prošao Australac. Alcaraz je već osigurao plasman među četiri najbolja.
Mečeve iz Torina pratite na kanalima Sport Kluba.
