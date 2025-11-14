Sinner pobjedom protiv Sheltona nastavio čudesan niz koji traje dvije godine

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Jannik Sinner je treću godinu zaredom završio natjecanje u grupnoj fazi ATP Finala u Torinu s maksimalne tri pobjede, a u petak je pred ispunjenim tribinama Inalpi Arene svladao Amerikanca Bena Sheltona (ATP - 5.) sa 6-3, 7-6 (3).

To je bila Sinnerova osma uzastopna pobjeda u dvobojima s 23-godišnjim Amerikancem (8-1), od kojeg je poražen samo u prvom meču odigranom 2023. u Beču. Od tada je Shelton ostao bez osvojenog seta protiv najboljeg talijanskog tenisača svih vremena.

VIDEO / Sporan poen koji je prelomio meč i ostavio Pavića bez polufinala Torina: ‘Ne bih sucu bio u koži’

Ujedno, Sinner ima neprekinut niz od 29 pobjeda na dvoranskim turnirima. Posljednji koji je 24-godišnjeg Talijana uspio pobijediti u dvorani bio je Novak Đoković, a to je učinio u dvoboju ta trofej na ATP Finalu 2023.

Sinner je bez izgubljenog seta osvojio prvo mjesto u skupini “Bjorn Borg”, a Shelton je ostao bez pobjede u debitantskom nastupu. Talijan će u subotnjem polufinalu biti izraziti favorit protiv Australca Alexa de Minaura za plasman u svoje treće uzastopno finale u Torinu. Naime, najbolji australski tenisač je izgubio svih 12 službenih mečeva koje je odigrao protiv Sinnera i pritom je osvojio svega dva seta.

U drugom polufinalu Carlos Alcaraz, pobjednik skupine “Jimmy Connors” s maksimalnim učinkom, čeka pobjednika dvoboja između Nijemca Alexandera Zvereva i Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, koji je na rasporedu večeras od 20.30 sati.

Alcaraz će rasterećen dočekati taj dvoboj, jer je jučerašnjom pobjedom protiv Lorenza Musettija osigurao status najboljeg tenisača svijeta na kraju ove sezone, za što je u petak u Torinu primio i poseban trofej.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.