Dodig iskren uoči dvoboja s Francuzima: ‘Iznenadili su nas sastavom’

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Izbornik hrvatske muške teniske reprezentacije Ivan Dodig nakon održanog ždrijeba za dvoboj protiv Francuske, koji će se tijekom petka i subote održati u Osijeku, izjavio je kako ga je iznenadila postava koju je odabrao francuski izbornik Paul-Henri Mathieu.

Susret teniskih reprezentacija Hrvatske i Francuske u Davis Cupu u Osijeku u petak otvorit će Dino Prižmić i Corentin Moutet, određeno je ždrijebom u četvrtak. Dvoboj Prižmića i Mouteta započet će u 16 sati, a nakon njih na igralište će prvi hrvatski igrač Marin Čilić protiv Arthura Rinderknecha.

Drugog dana susreta, u subotu program će poeti u 13 sati dvobojem parova u kojem će za Hrvatsku igrati Mate Pavić i Nikola Mektić, a za Francusku Benjamin Bonzi i Pierre-Hugues Herbert. Potom slijede mečevi Čilić – Moutet i Prižmić – Rinderknech. To znači kako Mathieu niti za jedan dvoboj nije nominirao Giovannija Mpetshija Perricarda, najbolje rangiranog igrača koji je došao u Osijek.

“Iskreno, Francuzi su nas iznenadili sastavom. Istina, sve su to igrači koje poznajemo, ali očekivali smo malo drugačiju postavu. Oni imaju svoje razloge zašto su to napravili, svatko gleda što je najbolje za njegovu ekipu… Postava je drugačija od naših promišljanja, no mi smo napravili sve što možemo i spremni smo.

Imamo dva uzbudljiva meča za početak. Naravno da ćemo večeras sve analizirati. Ja sam sve njihove igrače već pogledao, a tijekom noći ćemo napraviti dodatnu analizu. Nadam se da će Dino i Marin biti u dobrom ‘štimungu’ kao svih ovih dana i nadam se dobrom startu”, rekao je Dodig.

Prvi će na igralište Dino Prižmić, protiv jednog od najboljih francuskih igrača, ali ujedno tenisača koji nikad nije igrao u Davis Cupu.

“Sigurno je jako dobar protivnik, igra dobro ove sezone. No svi su dobri, ovo je jako visok nivo tenisa. Mislim da je svakom igraču nezgodno kad prvi put igra Davis Cup, pogotovo u punoj dvorani, to utječe”, rekao je Dino Prižmić, koji je s Moutetom nekoliko puta trenirao u Zagrebu kad je Francuz dolazio u Hrvatsku zbog suradnje sa svojim kondicijskim trenerom Velikim.

Marin Čilić će na igralište drugi, protiv drugog francuskog reketa u ovakvoj postavi.

“Iznenađujuće za mene je njihova pozicija broj jedan. Rinderknecha sam očekivao, sjajno igra posljednjih mjeseci, pobijedio je Zvereva u Wimbledonu… Bit će ovo tvrd susret, znamo koliko su Francuzi snažni, ali mi imamo svoju kvalitetu. Publika bi mogla prevagnuti, nadam se da će nas nositi u pravim trenucima”, rekao je Čilić.

Ukupni pobjednik susreta Hrvatska – Francuska plasirat će se na završnicu ovogodišnjeg Davis Cupa koja će se održati od 18. do 23. studenoga u Bologni.

